

تستعد إسرائيل لمواجهة هجوم مرتقب من إيران وحلفائها في الشرق الأوسط، وسط تجهيزات مكثفة ومناقشات طارئة بين تل أبيب وحليفتها التقليدية واشنطن. في ظل مخاوف من احتمالات توجيه ضربة استباقية وتوسيع نطاق الحرب على خمس جبهات.

في هذا السياق أُجريت مباحثات على أعلى المستويات السياسية والأمنية في إسرائيل استباقًا لهجوم محتمل من إيران و"حزب الله" اللبناني، ردًّا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والقيادي العسكري الكبير في حزب الله فؤاد شكر؛ إذ إنَّ هاتين العمليتين القاسيتين منسوبتان لإسرائيل.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أفادت بأن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن الهجوم بات أمرًا لا مفر منه، رغم حالة عدم اليقين بشأن توقيته ونطاقه. وزُود وزراء الحكومة برسالة تفيد بأن عليهم الاستعداد لكافة السيناريوهات، إذ يمكن أن يحدث الهجوم في أي لحظة، ويتطور إلى حرب على خمس جبهات تشمل تدمير آلاف المواقع.

من جهة أخرى أكد مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن "حزب الله" يبحث عن فرصة لشن هجوم كبير في إسرائيل، لا يقتصر على المواقع العسكرية فقط، في حين تشير التقديرات إلى أن الإيرانيين لم ينتهوا بعد من حساباتهم وتحديد نطاق ردهم.

علاوة على ذلك تجري محادثات مكثفة بين إسرائيل والولايات المتحدة لضمان أقصى قدر من التنسيق في احتواء الهجوم وردع إيران و"حزب الله".

وفي طور الاستعداد التام لحماية تل أبيب، أرسلت الولايات المتحدة حاملات طائرات وأسرابًا مقاتلة إلى المنطقة، استعدادًا لأي تطورات محتملة على غرار العملية التي حدثت في الـ13 من أبريل عندما احتشدت لاعتراض هجوم واسع النطاق من إيران. لكن التقديرات تشير إلى أن الهجوم هذه المرة سيكون أوسع وأكثر كثافة وفتكًا من أي هجوم سابق.