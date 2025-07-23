"ترامب والسهر".. ما سر المكالمات الطويلة بعد منتصف الليل؟

بعد منتصف الليل حين ينام البيت الأبيض وتغلق العاصمة أبوابها يبقى ترامب مستيقظا لا ينام، ولا يهدأ.

تقارير إعلامية كشفت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتصل هاتفيا كل ليلة تقريبا، بعد الساعة الأولى فجرا، بشخص واحد هو وزير التجارة هوارد لوتنيك.

أحاديثهم؟ كل شيء ولا شيء، من الرسوم الجمركية إلى مباريات كرة القدم إلى تقييم ظهور ترامب في الإعلام.

لوتنيك نفسه وصفها بـ"أحاديث ما قبل النوم" وقال: "ترامب لديه أُناسٌ آخرون أيضا يتصل بهم في ساعات متأخرة أحيانا عن أمور حقيقية، وأحيانا عن لا شيء إطلاقا."

فماذا يفعل ترامب في هذا الليل الطويل ومن هم شركاؤه في سهرات الليل الهاتفية؟