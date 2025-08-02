بيع جوارب متسخة لمايكل جاكسون بسعر غير متوقع

في مزاد علني أُقيم بمدينة نيم الفرنسية، بيعت قطعة غير متوقعة: جورب متّسخ ارتداه ملك البوب الراحل مايكل جاكسون عام 1997، بنحو 8822 دولارًا!

الجورب كان مزينًا بالكريستالات اللامعة، واحتُفظ به لأكثر من 27 عامًا من قِبل أحد الفنيين الذين عملوا خلف الكواليس في حفله بملعب “شارل إهرمان”.

في البداية، فشل المزاد بسبب ضعف الترويج، لكن بعد إعادة تنظيمه، اجتذب انتباه محبّي جاكسون وجامعي التذكارات النادرة، فارتفعت قيمته بشكل لافت.

وقد وُضع الجورب في إطار خاص إلى جانب بطاقة دخول الكواليس الأصلية، مما أضفى عليه طابعًا فنيًّا وتاريخيًّا مميزًا.

اللافت أن الجورب ارتداه جاكسون أثناء أدائه لأغنيتي Billie Jean وBeat It ضمن جولته العالمية "HIStory Tour".

ليُثبت أن بعض الأشياء، مهما بدت بسيطة، قد تتحول إلى كنوز لا تُقدَّر بثمن في أعين محبّي الفن!