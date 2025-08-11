logo
إسرائيل ترد على محمد صلاح
بسبب "بيليه فلسطين".. هكذا رد الجيش الإسرائيلي على محمد صلاح (فيديو إرم)

مرح جنبلاطرشا اللبان
مرح جنبلاط,
رشا اللبان
11 أغسطس 2025، 8:32 ص

بعدما تساءل عن أسباب مقتل اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد الملقب بـ"بيليه فلسطين"، رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني على الدولي محمد صلاح، نافيًا وجود أي سجلات تشير إلى أية حوادث تتعلق باللاعب الفلسطيني سليمان العبيد، إذ لم يكتفِ شوشاني بالنفي، بل قال إنهم يحتاجون إلى المزيد من التفاصيل للتمكن من دراسة القضية بعمق.

العبيد، الذي كان بمثابة أعظم لاعب فلسطيني في تاريخ كرة القدم الفلسطينية من وجهة نظر كثيرين، قُتل -وفق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم - في غارة جوية إسرائيلية على من ينتظرون المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة، حيث نعاه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قائلًا: "إنه موهبة منحت أملًا هائلًا لعدد لا يُحصى من الأطفال، حتى في أحلك الأوقات".

