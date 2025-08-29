"بشار الملتحي".. صورة تثير الجدل بين السوريين (فيديو إرم)

أثارت صورة جديدة نُشرت على مواقع التواصل جدلًا واسعًا بعدما قيل إنها توثّق أول ظهور للرئيس السوري السابق بشار الأسد منذ فراره نهاية عام 2024.

بدا الرجل في الصورة بلحية بيضاء كثيفة ويحمل مضرب بيسبول على كتفه، وقيل إنها التُقطت له في روسيا أخيرًا.

لكن سريعًا ما تم التحقق من مصدر الصورة، ليتبين أنها ليست حقيقية، بل مُولّدة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

حملت الصورة علامة "GROK"، وهو برنامج تابع لشركة "xAI" يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء صور واقعية، لكنها غير حقيقية.

الأسد غادر إلى روسيا بعد هجوم مباغت شنته المعارضة بقيادة "هيئة تحرير الشام" أنهى نحو خمسة عقود من حكم عائلته في سوريا. ومنذ ذلك الحين، لم يظهر في أي مناسبة علنية، ولم تُنشر له أي صورة رسمية.