20 عاما من البحث.. هل عثر كريستيانو رونالدو على بائعة البرغر؟

تواصل التقارير الإعلامية التحدث عن رحلة صعود البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى سلم النجومية، كما أنها لا تغفل "البدايات المتواضعة" التي شكّلت مسيرته.

في مقابلة عاطفية سنة 2019 مع الإعلامي الشهير بيرس مورغان، كشف قائد البرتغال كيف ساعدته مجموعة صغيرة من موظفي مطاعم "ماكدونالدز"، خلال سنوات مراهقته، هو وزملاؤه في فريق سبورتينغ لشبونة بتقديم سندوتشات البرغر مجانا عندما كانوا يعانون من ضائقة مالية.

وقال رونالدو وعيناه تدمعان: "كان لدينا مطعم ماكدونالدز بجوار الملعب الذي كنا نتدرب فيه، وكنا دائمًا نطرق الباب الخلفي ونسأل: هل بقي أي برغر؟".

وحظيت تصريحات كريستيانو رونالدو وقتها باهتمام كبير من قبل جماهير كرة القدم ومتابعيه وما زال البعض يطرح السؤال حول مصير مناشدته بالبحث عن البائعات ولقائهن.

وذكرت تقارير إعلامية بعد ذلك أن رونالدو التقى بالفعل إحدى العاملات اللواتي قدمن له البرغر مجانا واسمها إدينا كاردينا.