خانها سلاحها.. قاتلة مأجورة تفشل في مهمتها باللحظة الأخيرة (فيديو)



شهدت مدينة برمنغهام البريطانية عملية اغتيال فاشلة بطلتها امرأة أمريكية متخفية وصفت بالقاتلة المأجورة

تفاصيل القصة البوليسية روتها صحيفة ذا صن.. فقد وصلت القاتلة المأجورة إيمي بيترو من ولاية ويسكونسن متخفية ببرقع أسود ونقاب حجب ملامحها بالكامل لتنفيذ مهمة تصفية نجل صاحب متجر ضمن خطة انتقام دُبرت بعد شجار دموي في متجر ملابس قبل عام.

بيترو تربصت بالضحية أمام منزله وما إن اقتربت حتى حاولت إطلاق النار عليه من مسافة صفر.. لكن المسدس تعطّل واستغل الشاب اللحظة وفر بسيارته تاركاً القاتلة مذهولة وسط المارة.

المفاجأة أن القاتلة عادت بعد ساعات وأطلقت النار على منزل العائلة فأصابت ثلاث رصاصات النوافذ .. ورغم محاولاتها التمويه من استئجار سيارة فاخرة إلى التنقل بين مدن إنجليزية عدة وقعت في الفخ والشرطة عثرت على قفاز ببصماتها داخل السيارة المهجورة بالإضافة لتسجيلات كاميرات رصدت تحركاتها.

غادرت بريطانيا قبل انكشاف أمرها لكن الأدلة طاردتها حتى أمريكا لتواجه العدالة البريطانية بتهم قد تضعها خلف القضبان لسنوات طويلة.