حيتان نافقة على شواطئ اليابان.. ما علاقة زلزال روسيا المدمر؟ (فيديو)

شوهدت حيتان على شواطئ اليابان، عقب زلزال مدمر ضرب الساحل الشرقي لروسيا.

وضربت أمواج تسونامي جزر الكوريل الروسية، وجزيرة هوكايدو شمال اليابان بعد زلزال تحت سطح البحر بقوة 8.8 درجة، والذي بدا أنه أحد أقوى الزلازل المسجلة على الإطلاق، والأكبر منذ زلزال اليابان عام 2011.

ويرجع أنه نتيجة للتغيرات في مستويات المياه والتيارات بالقرب من الساحل عقب الزلزال، رُصدت حيتان تجرفها الأمواج على شاطئ في اليابان، وبُثت اللقطات مباشرة على التلفزيون المحلي.

لكن مسؤولين قالوا لاحقاً إن هذه الحيتان جنحت يوم الثلاثاء قبل تسونامي الأربعاء.