مشاهد صادمة.. مباراة ودية تتحول إلى "ساحة قتال" (فيديو إرم)

شهدت المباراة الودية بين ريال بيتيس الإسباني وكومو الإيطالي أحداثًا مؤسفة، بعدما اندلع شجار عنيف بين عدد من لاعبي الفريقين مع نهاية الشوط الأول

وبدأت الفوضى عقب احتكاك بين بابلو فورنالس لاعب بيتيس، وماكسيمو بيروني لاعب كومو، تطور إلى تبادل للكمات، قبل أن يتدخل باقي اللاعبين وتتسع رقعة الاشتباك.

المباراة انتهت بفوز كومو 3-2، لكن النتيجة طغت عليها مشاهد العنف، في لقاء من المفترض أن يكون تحضيريًّا وديًّا.

ومن المتوقع أن تصدر عقوبات انضباطية في حق اللاعبين المتورطين خلال الأيام المقبلة.