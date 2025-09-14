"حليب الصراصير".. هل يصبح غذاء المستقبل وجزءاً من وجباتنا؟ (فيديو إرم)

في اكتشاف أثار دهشة الباحثين حول العالم، أظهرت الدراسات أن صرصور خنفساء المحيط الهادئ يلد صغاره ويغذيهم بسائل غني بالبروتين، يتشكل على هيئة بلورات غذائية مذهلة تُعرف باسم "حليب الصرصور".

لكن الحصول على هذا الحليب ليس بالأمر السهل؛ إذ قد تموت الحشرات خلال عملية استخراجه، ويحتاج الأمر جيشا كاملا من الصراصير لتكوين كوب واحد فقط.

وعلى الرغم من الفوائد الغذائية العالية لهذا السائل، يُصر عدد من الخبراء على أن هناك العديد من الطرق الأخرى للحصول على العناصر الغذائية اللازمة للإنسان دون الحاجة إلى هذا الحليب الفريد.

هذا الاكتشاف الذي بدأ العلماء بدراسته منذ سنوات يفتح الباب أمام أفكار جديدة حول بدائل غذائية مستقبلية قد تغيّر مفهوم التغذية البشرية.