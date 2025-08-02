"المافيا الإيرانية".. طهران تُتَّهم بقيادة شبكة اغتيالات دولية

"مؤامرات، اغتيالات وخطف".. إيران في قلب لعبة سوداء، تتخطى حدودها، لتدخل دهاليز العمليات السرية في الغرب.

تقرير ناري نشره موقع المونيتور يكشف ما وصفه بتورّط إيراني في مخططات اغتيال واختطاف وملاحقة، تُنفّذ عبر شبكات إجرامية دولية، مستهدفة معارضين وصحفيين وحتى مواطنين يهود على أراضي أوروبا وأمريكا الشمالية.

بيان غربي مشترك، من 14 دولة بقيادة واشنطن ولندن وباريس، وضع إيران في قفص الاتهام علنا في واحدة من أكثر الإدانات تنسيقا منذ سنوات، إذ حذّر من انتهاكات إيرانية "فجّة" للسيادة، وتعاونٍ متزايد مع عصابات عابرة للحدود، لخدمة أجندات استخباراتية لا تعرف خطوطا حمراء.

ردّ طهران كان الإنكار.. المتحدث باسم خارجيتها وصف الاتهامات بـ"السخيفة"، واتهم الغرب بالنفاق، وبتوفير ملاذات آمنة "لإرهابيين" حسب تعبيره، وبمحاولة صرف الأنظار عن جرائم إسرائيل في غزة.

لكن خلف هذه التبادلات النارية تكمن حقيقة أكثر إزعاجا، أوروبا باتت تُدرك أن ردع طهران بالكلمات لم يعد مجديا.

بريطانيا وحدها، وفق التقرير، أحبطت منذ عام 2022 أكثر من 15 مؤامرة إيرانية مزعومة على أراضيها بينما كشفت هولندا عن محاولة اغتيال لإيراني معارض على أراضيها هذا العام وواشنطن اتهمت عناصر عصابات أوروبية بتنفيذ مخطط لاغتيال الصحفية مسيح علي نجاد لحساب طهران.