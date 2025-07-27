خطفت الأضواء وقلوب الجماهير.. من هي عبلة بن سنوسي؟

عبلة بن سنوسي.. شابة جزائرية تحمل في قدميها موهبة وفي شخصيتها بريق يخطف الأنظار". لم يكن طريقها مفروشًا بالورود، لكنها رسمت لنفسها ملامح نجمة تتألق بثبات.

بدأت الحكاية من وهران، وتحديدًا من نادي "انتصار"، ثم عبرت إلى "وئام قسنطينة"، قبل أن تفتح أبواب الاحتراف مع الأهلي السعودي، وتستقر اليوم في نادي جدة النسائي.

عبلة هي لاعبة وسط، تحولت إلى أيقونة حديثة للكرة النسوية في الجزائر. ملامحها اللافتة جذبت أنظار المتابعين وأشعلت السوشيال ميديا، حتى شبّهها كثيرون بالسويسرية أليشا ليمان.

ومع المنتخب الجزائري، برز اسمها في بطولة شمال إفريقيا 2019، وواصلت تمثيل "الخضر" في المحافل الكبرى منذ 2021.

اليوم، تتخطى عبلة حدود المستطيل الأخضر، لتصبح وجهًا إعلاميًا بارزًا، يلمع في إعلان قميص المنتخب الجديد.

هي أكثر من لاعبة… هي قصة شغف، وحضور، وإصرار في رحلة صعود لا تعرف التوقف.