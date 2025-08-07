من هو "بيليه فلسطين" الذي اغتالته إسرائيل؟

ليس مجرد لاعب كرة قدم بل أسطورة فلسطينية مشت على رمال غزة، وسجّلت أهدافها وسط الحصار.. من هو "بيليه فلسطين" الذي اغتالته إسرائيل وهو ينتظر رغيف خبز لأطفاله؟

سليمان العبيد اللاعب الغزّي الذي ولد في 24 مارس عام 1984، وحول ملاعب المخيم إلى مسرح لموهبة نادرة.. لقبوه بالغزال، والجوهرة السمراء، وهنري فلسطين لكنه كان بيليه فلسطين بحق.

بدأ مسيرته من ناديه الأم خدمات الشاطئ، ثم انتقل إلى الضفة الغربية ليلعب مع مركز شباب الأمعري بين عامي 2009 و2013، وهناك كتب التاريخ، حين ساهم في فوز الفريق بأول نسخة من الدوري الفلسطيني الموحد.

عاد إلى غزة وواصل التألق.. مع نادي غزة الرياضي حاز لقب هداف الدوري في موسم 2015-2016، ثم عاد مجددا إلى خدمات الشاطئ وحصد لقب الهداف مرة أخرى في موسم 2016-2017.

سجل أكثر من 100 هدف خلال مسيرته.. وخاض ما بين 19 إلى 24 مباراة دولية مع المنتخب الفلسطيني، وسجل هدفا خالدا من كرة مقصية في شباك اليمن ببطولة غرب آسيا.

في السادس من أغسطس 2025، كان يقف في طابور المساعدات الإنسانية جنوب قطاع غزة، لا يحمل سلاحا، بل يحمل الهم عن أطفاله الخمسة... فجاءه رصاص الجيش الاسرائيلي من حيث لا يدري، ليسقط قتيلا، تاركا خلفه زوجة مكلومة، وولدين، وثلاث بنات ينتظرون عودته التي لم تكتمل.

نجم مانشستر يونايتد السابق، الفرنسي إريك كانتونا، نشر صورته وقال: "إسرائيل قتلت النجم الفلسطيني سليمان العبيد.. إلى متى سيتركهم العالم؟"

بموته، ارتفع عدد الرياضيين الذين اغتالتهم اسرائيل إلى أكثر من 660، بينهم أكثر من 420 لاعب كرة قدم، بحسب الاتحاد الفلسطيني.

سليمان العبيد لم يكن لاعبا عاديا كان حلما، وصوتا في الملاعب، وضحكة فوق الركام.