أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الغاية من هجوم القوات المسلحة التي لا تزال تحرز تقدما تجاه مقاطعة كورسك الروسية هي إيجاد منطقة عازلة داخل الأراضي الروسية.

وبعد أن تمكنت القوات الأوكرانية من التوغل لأكثر من 20 كيلومترا في المناطق الجنوبية الشرقية من كورسك، تمكنت القوات من استهداف المناطق الجنوبية الغربية من كورسك وإلى الجنوب من نهر "سيم".

وبعد أن دمرت الجسور على هذا النهر بدأت المرحلة الثانية من هجومها لإيجاد المنطقة العازلة في كورسك الروسية، والآن، لا تزال المعارك العنيفة جارية في هذه المنطقة على هذا الأساس.