"القضية الجنونية" تكشف تورط سارة نتنياهو في تسريبات خطيرة

"قضية جنونية" .. هذا ما أطلقته منصة "حدشوت بزمان" العبرية على أحد أكثر التسريبات حساسية في المشهد الإسرائيلي أخيرًا، ففي تسجيل صوتي مسرّب، تُوجَّه أصابع الاتهام مباشرة إلى سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، في قضية تتعلق بتسريبات أمنية من العيار الثقيل.

التسجيل، الذي انتشر كالنار في الهشيم، يُظهر ما تقول المنصة إنه ضلوع لسارة وآخرين في تسريب معلومات عسكرية حساسة إلى مقربين ومن بين ما تسرب -وفقاً للتقرير- تحذيرات بشأن هجمات صاروخية إيرانية تم إبلاغ بعض المقربين بها قبل حدوثها، لتجهيز الملاجئ. كما وردت إشارات إلى معلومات سرية بشأن عملية اغتيال محتملة لحسن نصر الله، وعمليات أمنية أخرى كانت قيد التنفيذ أو الترتيب.

لكن الصدمة الأكبر لم تكن في التسريبات بحد ذاتها، بل في رد فعل المؤسسة العسكرية. فالجيش، بحسب التسجيل، قرّر التستّر على الواقعة، خوفًا من سارة ورغم خطورة المحتوى المسرب، لم تُفتح أي تحقيقات رسمية، ولم تُوجه أي اتهامات، وسط صمت مُطبِق من مكتب رئيس الحكومة.