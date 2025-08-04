روسيا تلجأ إلى صواريخ خنجر ضد أوكرانيا.. فما قدراتها؟

اقتحم صاروخ "خنجر" الروسي المشهد الأوكراني مجددًا، في ضربة عسكرية ضخمة أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية، استهدفت مواقع حساسة تابعة لسلاح الجو الأوكراني.

الضربة التي نُفذت بصواريخ فرط صوتية وطائرات مسيرة هجومية، طالت البنية التحتية للمطارات العسكرية، وألحقت خسائر بشرية ومادية وُصفت بـ"الموجعة".

لكن ما لفت الأنظار ليس حجم الضربة فحسب، بل نوع السلاح المستخدم. فصاروخ "كينجال" أو "خنجر"، لم يُستخدم كثيرًا منذ بداية الحرب، ما يجعل ظهوره الآن رسالة ردع واضحة، تتجاوز حدود الجبهة.

"كينجال" ليس صاروخًا عاديًّا. هو سلاح فرط صوتي تصل سرعته إلى 10 ماخ (أكثر من 12,000 كم/ساعة)، ويتميّز بقدرته العالية على المناورة والتخفي عن الرادارات، مما يجعله كابوسًا لأنظمة الدفاع الجوي الغربية.

يُطلق عادة من طائرات MiG-31K الروسية، ويستطيع حمل رؤوس تقليدية أو نووية، مع مدى يصل إلى 2000 كيلومتر، ما يعني أن بإمكانه ضرب أهداف استراتيجية خلال دقائق، وبنسبة دقة عالية.

عودة "خنجر" إلى ساحة المعركة تعني أن روسيا لم تعد تراهن فقط على الاستنزاف الميداني، بل بدأت تلعب أوراقها الثقيلة. فحين يظهر سلاح كهذا، فإن المعادلة على الأرض لم تعد محصورة بالصواريخ والمدرعات، بل دخلت مرحلة "الضربات الذكية الحاسمة".