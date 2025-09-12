الترند برعاية الدون.. رونالدو يتابع الداعية الإسلامي محمد إبراهيم (فيديو)

بكبسة زر واحدة، أشعل النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو جدلاً على مواقع التواصل بعدما تابع الداعية الإسلامي محمد إبراهيم على إنستغرام، وهو داعية مولود في لشبونة البرتغالية، وتعود أصول عائلته إلى موزمبيق، ويعتبر من أهم الدعاة والمؤثرين البرتغاليين في التعريف بالإسلام.

شارك "إبراهيم" في العديد من المبادرات والفعاليات الدولية الدعوية، ما جعله يحظى بمتابعة واسعة داخل البرتغال وخارجها، لكن مع هذا فإنه لا يحظى بمتابعات مليوينة على "إنستغرام"، ويتابعه فقط ما يتجاوز الـ100 ألف متابع بقليل، مع توقع بارتفاع الرقم سريعاً، بعد ما بات رونالدو أشهر متابعيه دون منافس.

خطوة أعادت الحديث عن إمكانية اعتناق رونالدو للإسلام في المستقبل، لاسيما أنها جاءت بعد أحداث تتعلق بذات النقطة، من حديث حارس النصر، سابقاً، وليد عبدالله عن رونالدو والإسلام مروراً بتأثره بالعادات العربية، ووصولاً لمتابعته للداعية محمد إبراهيم.