"ترند الدواء".. "قاتل متسلل" يدخل غرف الأطفال ويرعب الأهالي

قاتل متسلل.. لا يأتي على هيئة إنسان، بل بثوب ”ترند“ يقتحم غرف الأطفال ويدب الرعب في نفوس الأهالي.. فما هو تحدي ”بينا دراي“ على منصات التواصل الاجتماعي؟

فكرته ”الخطيرة“ تقوم على تناول المراهقين كميات كبيرة من دواء الحساسية ”بينا دراي“ بهدف الوصول إلى درجة معينة من الهلوسة أمام عدسة الهاتف، لكن ما حدث مع فتاة تبلغ من العمر ثلاثة عشر عامًا في ولاية كارولاينا الجنوبية، كان مختلفًا وكاد يفقدها الحياة.

الأم قررت أن تدق ناقوس الخطر لتكون حادثة ابنتها عبرة لغيرها.. وقالت لصحيفة ”ديلي ميل“ إن نبض قلب ابنتها وصل إلى مئتي دقة في الدقيقة إلى جانب هلوسات غير معهودة انتهت بها على فراش المستشفى.

ورغم عدم إقرار الفتاة بفعلتها.. فإن الأهل عندما بحثوا في مقتنياتها وجدوا زجاجة الـ”بينا دراي“ شبه فارغة، أما هاتفها فعج بمقاطع فيديو لتحديات خطيرة.

ولأن ”درهم وقاية خير من قنطار علاج“ يحذر الأطباء الأهالي من هذه الأنواع من الأدوية باعتبار أن الحد الزائد منها يسبب مضاعفات طبية خطيرة، كذلك يحذر مختصون الأهالي بابقاء عين الرقيب على الأطفال خلف الأبواب المغلقة.