"السفير الوهمي"... خدعة دبلوماسية تورط البسطاء في الهند

في أحد أحياء نيودلهي وتحديداً داخل مبنى سكني متواضع كانت تجري أحداث قصة احتيال غريبة بطلها رجل استأجر شقة وزينها بأعلام دول متعددة وجعل منها "سفارة" وهمية.

هارشفاردان جين، البالغ من العمر 47 عاماً، استطاع أن يخدع العشرات بادعائه منصب "السفير" وبعد إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة الهندية كشفت التحقيقات عن شبكة من الأكاذيب، حيث لم يكتفِ جين بادعاء كونه ممثلاً دبلوماسياً لبلدان حقيقية بل نسب نفسه إلى "دول" غير معترف بها مثل "سيبورغا" و"ويستاركتيكا"، مدّعياً أنه يعمل مستشاراً أو سفيراً لديها حيث كان يعد ضحاياه بتأمين وظائف مرموقة في الخارج..

المدهش أكثر أن جين لم ينسَ التفاصيل التي تجعل الكذبة قابلة للتصديق من صور مفبركة تظهره واقفاً جنباً إلى جنب مع قادة عالميين، إلى أختام مزورة لوزارة الخارجية الهندية ونحو 36 دولة أخرى، وأوراق رسمية مزيفة، وكل ما يلزم لبناء واجهة دبلوماسية تبدو شرعية تماماً، وعند مداهمة شقته عثر على مبالغ مالية وعملات أجنبية نقدية كما تم العثور على 4 سيارات بلوحات دبلوماسية مزورة إضافة إلى الاشتباه في تورطه في عمليات غسل أموال غير قانونية من خلال شركات وهمية في الخارج..