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حديقة الملاهي
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خلل ميكانيكي يقذف بشبان من أرجوحة في الهواء (فيديو)

غدير غفر
غدير غفر
14 يوليو 2025، 7:55 ص

تحول مساء ترفيهي بمدينة مرتيل شمال المغرب إلى لحظات رعب حقيقي..بعدما سقطت أرجوحة دوارة فجأة داخل مركز ألعاب "الفيريا" ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان بجروح متفاوتة بينهم من وصفت حالته بالخطيرة وفقاً لوسائل إعلام محلية.

الحادث وقع بسبب خلل ميكانيكي مفاجئ تسبب في اختلال المقصورة وسقوط الضحايا من علوّ كبير وسط صرخات وذعر الزوار.

سرعان ما عمّت حالة استنفار في المكان حيث تدخلت فرق الشرطة والوقاية المدنية لنقل المصابين إلى المستشفى وفي المقابل غاب أي بيان يوضح حصيلة الإصابات ما أثار غضب بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

الفيديوهات المتداولة وثّقت لحظات ما بعد السقوط وأعادت طرح التساؤلات حول معايير السلامة في حدائق الملاهي خاصة في ذروة موسم الاصطياف.. وسط دعوات عاجلة تعالت لمحاسبة المسؤولين وفرض رقابة صارمة على مثل هذه المرافق الترفيهية.

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