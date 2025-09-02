مصر.. سرقة نمر نادر من الساحل الشمالي تثير الجدل

حدث أقرب إلى أفلام هوليوود أثار جدلًا في الساحل الشمالي في مصر، حيث سُرق نمر أبيض نادر من داخل قفصه بسيرك المدربة الشهيرة أنوسة كوتة، أرملة الملحن محمد رحيم.

أنوسة التي اعتادت الظهور وسط الأسود والنمور، فوجئت قبل عرضها الليلي باختفاء النمر الأكثر شراسة والأخطر بين حيواناتها.. لحظات صدمة وحيرة قبل أن تصل الشرطة وتبدأ التحقيق.

الشكوك دارت سريعا حول أحد أفراد فريقها ومع تضييق الخناق، انهار واعترف أنه سرق النمر ونقله إلى الإسكندرية، استعدادًا لبيعه.

قضية تطرح أسئلة غامضة.. كيف يمكن سرقة نمر أبيض من داخل قفص محكم؟ ومن يجرؤ على الإقدام على هذه المغامرة المميتة؟

اسم أنوسة كوتة ليس بعيدا عن الجدل، فقد صدر بحقها حكم بالحبس قبل أشهر بعد هجوم أسد في أحد عروضها أدى إلى بتر ذراع مدرب.