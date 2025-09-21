بالرصاص أمام النازحين.. حماس تعدم 3 أشخاص بتهمة التخابر مع إسرائيل

بعد سلسلة تهديدات وجهتها حركة حماس إلى من وصفتهم بـ"المتعاونين مع إسرائيل"، أقدمت الحركة على تنفيذ حكم إعدام علني في مدينة غزة بحق ثلاثة أشخاص، بتهمة التخابر مع إسرائيل، وسط أجواء مشحونة بالتوتر.

المشهد الذي وثّقه فلسطينيون بعدسات هواتفهم انتشر سريعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهر سبعة ملثمين بلباس أسود يحاصرون 3 أشخاص مقيدين ومعصوبي الأعين، في ساحة مكتظة بخيام النازحين قرب مستشفى الشفاء.

وخلال المشهد، تلا أحد الملثمين بيانًا قال فيه إن هؤلاء "خانوا الوطن وخانوا شعبهم، ووضعوا أيديهم بأيدي إسرائيل، وتقرر إعدامهم بقرار من المحكمة الثورية".

ووجه رسائل لزعماء ثلاث مجموعات مسلحة، إحداها تنشط في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وآخرين بدأوا تشكيل مجموعات مسلحة في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش شرقي وشمالي مدينة غزة.