"فتيات كهف حلوان".. مأساة عزلة وظلام تكشفها استغاثات فيسبوك (فيديو)

في منطقة حلوان جنوب القاهرة انفجرت مأساة صادمة تحت عنوان "فتيات كهف حلوان" بعد استغاثات اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً .. خلف باب شقة مغلقة منذ أكثر من عام ونصف عاشت شقيقتان مطلقتان في عزلة خانقة. أنهكهما المرض النفسي وحوّلهما إلى أجساد هزيلة كالهياكل البشرية فيما شاركتهما المعاناة طفلة صغيرة لا تتجاوز التاسعة من عمرها حُرمت من المدرسة واللعب لتغدو سجينة الخوف والحرمان.

المشهد الذي تكشّف عند فتح الباب كان أشبه بكابوس.. بيت مظلم و وجوه شاحبة وطفلة تتشبث بالحياة وسط ركام اليأس.. الصور التي هزت مشاعر المتابعين دفعت إلى موجة مطالبات عاجلة بإنقاذ الأسرة وتقديم الدعم النفسي والصحي ونقل الطفلة إلى بيئة آمنة تستعيد فيها طفولتها الضائعة.

وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت استجابتها الفورية مؤكدة أن فريقها باشر التدخل لإنقاذ الشقيقتين ورعاية الطفلة في سباق مع الزمن لإعادة الحياة إلى هذه الأسرة المنكوبة.