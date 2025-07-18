"سافر معها قبل الزواج".. راغب علامة يشعل الجدل بنصائح الارتباط لابنه (فيديو إرم)

"سافر معها وتعرفا على بعضكما البعض قبل الزواج"، تصريحات جريئة لاقت نقدًا واسعًا، خرجت على لسان الفنان اللبناني راغب علامة بخصوص زواج ابنه خالد البالغ من العمر 24 عاما.

نصائح زواج لم تعجب كثيرين، أدلى بها علامة خلال ظهور إعلامي أخير له، حيث طلب من ابنه التركيز على موضوع الزواج واختيار شريكته وفقًا لبعض المعايير التي تحدث عنها، حتى إن استغرق قراره سنوات.

التصريح لاقى تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبره موقفًا ينم عن عقلية منفتحة، وبين من انتقده على اعتباره خروجًا عن العادات الاجتماعية، في وقت دافع فيه علامة عن موقفه مؤكدًا أن الانتقادات التي ستطاله لاحقًا لا تهمه إطلاقًا.