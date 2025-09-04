"حجر رشيد" الرقمي.. عصر جديد من الحواسيب الخارقة

اكتشاف أدوية ثورية أو بناء أنظمة تشفير لا يمكن اختراقها وحتى تطوير الذكاء الاصطناعي.. كل هذه الأمور قد تصبح متاحة مع إسدال الستار عن اكتشاف علمي يمهد لعصر جديد من الحواسيب.. فما هو؟

ويعرف (GKP) أو ما يُلقب بـ"حجر رشيد الكم"، بأنه شيفرة تعمل مثل قاموس يترجم الاهتزازات الغامضة داخل الذرة الحاسوبية ويحولها إلى رموز أوضح وأقرب إلى لغة الأرقام، بحيث يسهل التعرف على الأخطاء وتصحيحها.

باحثون من جامعة سيدني، أعلنوا نجاحهم لأول مرة في تشغيل الأوامر الأساسية لأي حاسوب أو المعروفة بالبوابات المنطقية باستخدام ذرة واحدة فقط بدلاً من أجهزة ضخمة ومعقدة.

ويمهد (GKP) يمهد لصنع "حاسوب خارق" يتفوق على جميع أجهزة الكمبيوتر المتوافرة حاليا مجتمعة ويفتح الطريق لفهم أوضح للحوسبة الكمية وتحويلها من معادلات معقدة وتجارب هشة إلى تقنية أقرب للتطبيق العملي.

"حجر رشيد" المنقوش بالهيروغليفية، مكّن العلماء قديما من فك أسرار مصرية ما كان لها أن تحل دونه، فهل يحقق "حجر رشيد الكم" ذات النجاعة لكن في عالم الحوسبة الكمية؟