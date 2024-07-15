كيف نجا ترامب من "موت محتم"؟

يدين المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب لتفصيل بسيط كان له منجّيا من موت محقق.. التفاتة بسيطة من رأسه غيرت كل شيء، وأبعدت عنه الرصاصة.

فقد كان ترامب بصدد شرح رسم بياني يعرض إحصائيات الهجرة غير الشرعية على شاشة على يساره، قبل لحظات من إطلاق النار عليه، وأبلغ الرئيس السابق طبيبه بأن تلك الالتفاتة البسيطة يمينا نحو الجمهور لتوضيح الرسم البياني هي التي أنقذت حياته.

وقال الطبيب روني جاكسون إن الرئيس السابق أخبره بأنه "لو تغيّر وضع الرصاصة سنتيمتراً واحداً لما كان على قيد الحياة"، موضحا أن التفاتة بسيطة من رأسه أبعدت عنه موتا شبه محتم.

وأصيب ترامب في أعلى أذنه اليمنى، حيث مرت الرصاصة على مسافة قريبة من منطقة حساسة من الرأس، لو استقرت فيها لكان ترامب في عداد الأموات.

ولم يُبد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية ارتباكا لحظة إطلاق النار، وبادر بتحسس الجانب الأيمن من وجهه، بينما بدأت الدماء تسيل من أذنه، وهرع إليه حراسه الشخصيون لتطويقه وحمايته.

وبقطع النظر عن دوافع إطلاق النار والجهات المتورطة فيها وما إذا كان هناك تقصير أمني، فإنّ الحادثة حصلت واتخذ "القناص" مكانا بدا مريحا لتنفيذ العملية، وانطلقت الرصاصة من فوهة البندقية، دون أن تصيب هدفها بدقّة، وفي تلك الثواني المتتالية لعب القدر دوره، ونجا ترامب ليبدأ فصلا جديدا من حملته الانتخابية بإصابة بسيطة جعلته أكثر قوة وتماسكا.