تصعيد غير مسبوق في واشنطن وترامب يهدد بعقوبة الإعدام (فيديو إرم)

تنتشر في شوارع واشنطن مشاهد غير مألوفة، حيث تظهر دوريات مسلحة من الجنود في أنحاء المدينة، وتقوم قوات الأمن بتسيير دورياتها في العاصمة بشكل مكثف.

أكثر من 2200 جندي من الحرس الوطني يباشرون مهامهم في شوارع المدينة، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز الأمن مع تصاعد القلق حول الجريمة والتشرد.

كشف وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسث، عن تصديق الوزارة على قرار تسليح الجنود المنتشرين في العاصمة، مما يتيح لهم استخدام الأسلحة فقط في حالة الدفاع عن النفس أو عند مواجهة خطر وشيك.

هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، مع شروع العام الدراسي الجديد، في وقت لاحظ فيه المسؤولون تزايد حالات الجريمة التي باتت تهدد الأمن العام.