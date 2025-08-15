طفل أشعل الشجار.. رحلة جوية تنتهي بمعركة جماعية

رحلة جوية عادية تحوّلت إلى مشهد صادم بعد أن اشتكت راكبة من تصرفات طفل كان يجلس خلفها، حيث استمر في ركل مقعدها طوال الرحلة، متجاهلاً محاولاتها المتكررة لإيقافه.

عند هبوط الطائرة، التابعة للخطوط الجوية الصينية الجنوبية، تصاعد التوتر إلى شجار عنيف، عندما التف أفراد عائلته حول الراكبة واعتدوا عليها جسديًا.

الأب دفع الراكبة بقوة، بينما صرخت الأم في وجهها وشدّت الشقيقة شعرها، وسط محاولات يائسة من طاقم الطائرة وبعض الركاب لفض الاشتباك.

الراكبة، التي سقطت أرضًا متمسكة بأغراضها، طالبت بالتواصل مع الشرطة، فيما برر أحد أفراد العائلة السلوك بأنه "تصرف طبيعي من طفل".

الواقعة وثقها مقطع فيديو أثار موجة غضب واسعة، بينما أعلنت شركة الطيران تدخل الطاقم لحين وصول الشرطة، التي تولّت التحقيق دون الإعلان عن نتائج رسمية.