اتهامات صادمة.. هل كشفت روسيا لإسرائيل مواقع إيرانية حساسة؟ (فيديو إرم)

اتهامات حادة وغير مسبوقة من إيران تجاه روسيا، إذ أعلن محمد صدر عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني في تصريحات صحفية أن موسكو زوّدت إسرائيل بمعلومات حساسة عن مواقع الدفاع الجوي الإيرانية.

واعتبر صدر أن التحالف الاستراتيجي مع روسيا أصبح بلا قيمة، خاصة بعد حرب الـ12 يوماً التي اندلعت بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي.

وأضاف أن إسرائيل تقف وراء اغتيال الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، مؤكدًا أن العملية تحمل رسالة تهديد واضحة لطهران.

اللافت أن روسيا اكتفت بالإدانة دون أي رد عسكري، أو ضغط دبلوماسي؛ ما أثار تساؤلات جدية حول مصداقية وفاعلية الشراكة الإيرانية-الروسية وفق مراقبين إيرانيين وصفوا موسكو بأنها خذلت حليفها.

وكان علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، أشار في وقت سابق عبر منصة "إكس" إلى اللقاء الذي جمع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، مستخدمًا وسم "الرجل ذو الألف وجه"، إلى جانب وسمي "ألاسكا" و"القوقاز".

وأكدت إسرائيل أن قواتها استطاعت تدمير عدد من منظومات الدفاع الجوي الإيرانية خلال الحرب الأخيرة التي التي اندلعت في منتصف يونيو/ حزيران الماضي، كما نجحت الضربات الإسرائيلية بتعطيل مراكز دفاعية حساسة؛ ما كشف ثغرات في المنظومة الدفاعية الإيرانية.