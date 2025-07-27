احذر هذا القط.. لا يريد عاطفتك بل سرقة ملابسك الخاصة

في حي "مايرانجي باي" بأوكلاند النيوزيلاندية أثار قط صغير يدعى "ليوناردو دا بينتشي" ضجة كبيرة بسبب عاداته الغريبة التي تتجاوز سرقة الفئران والطيور.. هذا القط البالغ من العمر 15 شهراً لا يسرق فريسة عادية بل ملابس السكان من جوارب رجالية سميكة إلى كنزات كشمير الفاخرة؛ ما أصاب أهالي الحي بالدهشة والضحك في آن واحد.

ووفقاً لوكالة أسوشيتد برس فإن صاحبة القط هيلين نورث اضطرت لإطلاق صفحة على واتساب وفيسبوك لاسترجاع الملابس المفقودة حيث أصبحت رسالة "هل هذه ملابسك؟" تتردد يومياً من قميص رياضي إلى قطع ملونة مميزة فعادت أشياء كثيرة إلى أصحابها بفضل جهود هيلين.

رغم محاولات العائلة للحد من مغامرات ليو من إبقائه بالمنزل إلى توفير ملابس للسرقة داخله يبدو أن القط مصرّ على استعراض ذوقه الخاص في اقتناص ما لا يخصه ليصبح أشهر لص صغير في الحي محط إعجاب ودهشة الجميع.