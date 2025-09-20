وسط عزلة إسرائيلية متزايدة.. خطوات أوروبية حاسمة تغير وجه القضية الفلسطينية

من قلب أوروبا حيث تتحرك الدبلوماسية بخطوات مدروسة تتجه الأنظار هذا الأسبوع نحو اعترافين تاريخيين يعززان مكانة القضية الفلسطينية في صدارة المشهد السياسي الدولي.

فقد أعلنت البرتغال أنها ستعترف رسميًا بدولة فلسطين يوم الأحد المقبل لتسبق بذلك خطوة فرنسية مرتقبة حيث سيُعلن الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الاثنين من على منبر الأمم المتحدة في نيويورك اعتراف بلاده بفلسطين في خطوة وُصفت بالتاريخية.

التحرك البرتغالي والفرنسي يأتي وسط أجواء مشحونة؛ فالحرب في غزة لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة، والضغوط الدولية تتصاعد لوقف القتال وإعادة إحياء أفق سياسي قائم على حل الدولتين.

كما يتزامن مع اقتراب انعقاد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن تتخذ نحو 10 دول أخرى الخطوة نفسها.

بين الآمال الفلسطينية بفتح باب إلى الشرعية الدولية، ومخاوف إسرائيلية من عزلة متزايدة، يبدو أن هذا الأسبوع سيشكل محطة فارقة في مسار القضية الفلسطينية على الساحة العالمية.