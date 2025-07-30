حين يبتلع البحر الأرض.. هكذا يتشكل التسونامي (فيديو إرم)

هل تصوّرت يوما أن البحر قد يختفي فجأة أمامك ثم يعود كجدار من الماء يندفع بقوة لا يمكن وقفها؟..

هذه ليست لقطة من فيلم خيال علمي بل مشهد حقيقي من كابوس اسمه التسونامي، فما التسونامي؟

هو موجة بل سلسلة من الموجات العملاقة، تنشأ من أعماق المحيطات، لكنها لا تشبه الموجة التي تراها على الشاطئ.. إنها أشبه بجدار متحرك من الماء، أو طوفان سريع يكتسح كل ما يعترض طريقه لكن كيف يتشكل؟

عندما يضرب زلزال قوي قاع البحر، أو يثور بركان تحت الماء، أو حتى ينزلق جبل جليدي ضخم فإن ملايين الأطنان من المياه تتحرك فجأة، هذا الاضطراب يُطلق موجات ضخمة تنطلق بسرعات خيالية، قد تصل إلى 800 كيلومتر في الساعة بسرعة طائرة نفاثة.

لكن الغريب.. في عرض البحر قد لا تلاحظ تلك الموجات تمر تحت السفن كأن شيئا لم يكن لكن كل شيء يتغير عندما تقترب من الساحل، حينها تتباطأ الموجة، لكنها ترتفع، وأحيانا تنحسر مياه الشاطئ فجأة فتظهر أرض لم يرها أحد منذ قرون، ثم بلا إنذار تضرب المياه بقوة هائلة، تدمر المدن، وتُغرق الأرض.

التسونامي لا يأتي كموجة واحدة فقط بل كسلسلة من الضربات، قد تفصل بينها دقائق أو ساعات.. الموجة الثانية أحيانا تكون أقوى من الأولى، وهذا ما يجعل التسونامي خطيرا وخادعا في آن واحد.

رغم التقدم التكنولوجي فإن بعض التسونامي يضرب دون سابق إنذار، خاصة إن نتج عن انهيار أرضي أو بركاني مفاجئ.