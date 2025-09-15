استهزاء بلهجة شرطي يشعل الغضب في سوريا (فيديو)

عدسة هاتفها الصغيرة وثقت إهانتها الكبيرة وأطلقت معها موجة من السخط الشعبي ضد سلوك بات يدق ناقوس الخطر في الشارع السوري.

الحادثة وقعت في قلب العاصمة دمشق تحديدًا في ساحة السبع بحرات.. شرطي ينفذ قانون السير وفق الضوابط الموضوعة في اللوائح المرورية وسيدة ارتكبت مخالفة، لكنها لم ترتض العواقب المترتبة لتطلق سيلًا من الشتائم وعبارات وصفت بالطائفية.

ومن قبيل "عم يقاقي" سخرت السيدة من لهجة الشرطي الساحلية، واعتبرت أن الوقت حان لما سمَّته "التخلص من هؤلاء"، كلماتها من داخل سيارتها لم تمر مرور الكرام بل أثارت زوبعة من ردود الفعل المنددة لما حملته من إهانة شخصية لرجل أمن، مست بأحد مكونات المجتمع ولم تحترم عمل مؤسسات الدولة.

وبضرورة التحرك السريع، دعا ناشطون وزير الداخلية أنس خطاب للتدخل الفوري، مطالبين بمحاسبة السيدة المسيئة، ومؤكدين أن حماية رجال الأمن من أي اعتداء لفظي أو جسدي مسؤولية الدولة، وبالفعل تم تداول خبر يفيد بإحالة السيدة إلى القضاء.

الحادثة الموثقة بفيديو لم يتجاوز 3 دقائق، أشعلت سلسلة من التساؤلات أيضًا عن "الشعرة الفاصلة" بين الحق في حرية التعبير والانتقاد وبين مخالفة القواعد القانونية والتعرض للآخرين بالإساءة.