حكومة إسبانيا تدخل على الخط.. هل أهان لامين يامال ذوي الإعاقة؟ (فيديو إرم)

في زحمة الأضواء والاحتفالات، قد تُرتكب أخطاء غير مقصودة، لكنها تثير تساؤلات عميقة حول حدود الفرح واحترام الكرامة الإنسانية.

هذا ما حدث مع نجم برشلونة والمنتخب الإسباني، لامين يامال، الذي أثار احتفاله بعيد ميلاده الثامن عشر جدلاً واسعاً، بعدما استعان بأشخاص من قصار القامة ضمن فقرات ترفيهية.

منظمة حقوق ذوي الإعاقة في إسبانيا اعتبرت هذا التصرف انتهاكاً للقانون، الذي يمنع استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لأغراض ترفيهية تمس كرامتهم.

وزارة الحقوق الاجتماعية أعلنت نيتها فتح تحقيق رسمي، كما لوّح المجلس الأعلى للرياضة بإمكانية تقديم شكوى.

هكذا وجد يامال نفسه في قلب عاصفة من الانتقادات، بين من يراها زلة شاب لم يقدّر تبعات تصرفه، ومن يدعو إلى موقف حازم لحماية الفئات الهشة.