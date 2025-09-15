إسبانية شقراء.. من هي أول حكمة بالدوري السعودي؟ (فيديو إرم)

إسبانية شقراء خطفت الأنظار، من هي إليانا فرنانديز التي ظهرت في ملاعب السعودية؟

هي أول حكمة تشارك بصفة رسمية ضمن إدارة مباريات دوري روشن السعودي، حيث ظهرت خلال مواجهة الهلال والقادسية في الجولة الثانية من منافسات دوري روشن كحكم مساعد.

دخلت إليانا عالم التحكيم عام 2006، وأدارت ببداية مشوارها مباريات الفئات السنية والدوريات المحلية في إسبانيا، وفي 2020، تم تصعيدها إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني حكما مساعدا، وأصحبت عام 2022 ثاني امرأة في تاريخ إسبانيا تصل إلى التحكيم كمساعدة في الدرجة الأولى، وهي التي انضمت إلى قائمة الحكام الدولية التابعة لاتحاد الفيفا في 2019، وسط ترشحيات بأن تتولى امرأة قريبا دور حكم الساحة في مباريات الدوري السعودي للرجال بكرة القدم.