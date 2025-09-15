logo
الحكمة إليانا فرنانديز في مباراة الهلال والقادسية
فيديو

إسبانية شقراء.. من هي أول حكمة بالدوري السعودي؟ (فيديو إرم)

هاني رعد
هاني رعد

إسبانية شقراء خطفت الأنظار، من هي إليانا فرنانديز التي ظهرت في ملاعب السعودية؟ 

أخبار ذات علاقة

تركي آل الشيخ يعلن استضافة السعودية راسلمينيا 2027

لأول مرة في التاريخ.. السعودية تستضيف راسلمينيا 2027

 

هي أول حكمة تشارك بصفة رسمية ضمن إدارة مباريات دوري روشن السعودي، حيث ظهرت خلال مواجهة الهلال والقادسية في الجولة الثانية من منافسات دوري روشن كحكم مساعد. 

أخبار ذات علاقة

المنتخب السعودي للشباب

تصرف مثير من محمد الصرنوخ بعد طرده في مباراة السعودية واليمن (فيديو)

 

دخلت إليانا عالم التحكيم عام 2006، وأدارت ببداية مشوارها مباريات الفئات السنية والدوريات المحلية في إسبانيا، وفي 2020، تم تصعيدها إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني حكما مساعدا، وأصحبت عام 2022 ثاني امرأة في تاريخ إسبانيا تصل إلى التحكيم كمساعدة في الدرجة الأولى، وهي التي انضمت إلى قائمة الحكام الدولية التابعة لاتحاد الفيفا في 2019، وسط ترشحيات بأن تتولى امرأة قريبا دور حكم الساحة في مباريات الدوري السعودي للرجال بكرة القدم. 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC