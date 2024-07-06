"طبيب جراح" ذو أصول أذرية.. من هو رئيس إيران الجديد مسعود بزشكيان؟

استُبعد من السباق الرئاسي عام 2021، ليحكم إيران في الانتخابات الأخيرة، فمن هو الإصلاحي مسعود بزشكيان رئيس إيران الجديد ؟

هو الأكبر سنًّا بين جميع المرشحين بعمر 69 عاما، طبيب وجراح ذو أصول أذرية، يمثل مدينة تبريز في البرلمان منذ عام 2008، والوحيد بين المرشحين لانتخابات الرئاسة في إيران المنتمي للتيار الإصلاحي، شغل منصب وزير الصحة في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي بين أغسطس 2001 وأغسطس 2005، يُعرف عنه صراحته المباشرة، وكان من أشد منتقدي افتقار السلطات الإيرانية للشفافية في قضية مهسا أميني، الفتاة التي هزت وفاتها الرأي العام الإيراني، حيث تعهد باتباع نهج مختلف، وكان قد انتقد تصرفات شرطة الأخلاق بقواعدها وضوابطها ضد النساء، ولا سيما بعد تصريحه الأخير، إنه "منذ 40 عاما وإيران تعمل للسيطرة على وضع الحجاب، لكن الأمر في الواقع يزداد سوءا.

سنمد يد الصداقة للجميع"، هكذا جاء كلام بزشكيان الأول بعد تنصيبه رئيسا، إذ من غير المتوقع أن يطرأ أي تغيير على ملفات إيران الكبيرة كالبرنامج النووي، أو دعمها لجماعات معينة في المنطقة، ولا سيما أن قرارات كهذه يتدخل فيها المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي، لكن بصمة بزشكيان قد تكون واضحة في لهجة إيران الخارجية، إذ يسعى لخفض التوترات الدولية واستعادة إيران لنشاطها الدبلوماسي.