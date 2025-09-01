اشترى تذكرة بالخطأ.. جدّ أمريكي يفوز مرتين باليانصيب

في لحظة حظ نادرة، فاز رجل متقاعد من مقاطعة برينس جورج بولاية ماريلاند بمبلغ مليون دولار عن طريق الصدفة تقريبا.

وفي 18 أغسطس، اشترى بطاقة يانصيب تغطي 3 سحوبات مقبلة، متضمنة خيار "Double Play"، معتقداً أنه لم يشترِ واحدة مسبقا.

ولاحقاً، اكتشف أنه كان قد اشترى بالفعل بطاقة أخرى بالأرقام ذاتها قبل أسبوع.

في سحب 20 أغسطس، فاز بجائزتين من الفئة الثانية، كل منهما بقيمة 500,000 دولار، باستخدام الأرقام التي اختارها من تواريخ ميلاد أفراد عائلته.

الرجل، الذي اختار أن يُعرف بلقب "الجد الفخور"، قال إن اللحظة التي أخبر فيها زوجته بالجائزة كانت لا تُنسى.

اليوم، يخططان لمساعدة أبنائهما وأحفادهما، ولا يزال "الجد الفخور" يأمل في فوز أكبر ربما مع "ميغا ميليونز" هذه المرة.