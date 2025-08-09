النار تلتهم شقة في العراق بسبب شاحن هاتف (فيديو إرم)

تحوّلت شقة سكنية في مجمع بسماية شرقي بغداد إلى كتلة لهب، بعدما اندلع حريق هائل وثّقته مقاطع فيديو أظهرت ألسنة النار وهي تلتهم المكان، بينما غطّى الدخان الأسود سماء المنطقة.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الحريق نجم عن تماس كهربائي سببه شاحن هاتف تُرك موصولًا بالكهرباء لساعات داخل إحدى الغرف، ما أدى إلى اشتعال النيران وانتشارها بسرعة.

وأثار المشهد حالة من الذهول والذعر بين السكان، قبل أن تتدخل فرق الدفاع المدني بسيارات الإطفاء، وتنجح في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة.

ولم تُسجل أي إصابات بشرية، في حين أسفر الحادث عن خسائر مادية جسيمة.

وحذّر الخبراء من مخاطر ترك شواحن الهواتف متصلة بالكهرباء لفترات طويلة، مؤكدين أنها قد تحرق المنازل في دقائق.