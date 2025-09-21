صدمة في تل أبيب.. لماذا أوقف نتنياهو اغتيال "نصر الله" قبل عام من العملية؟

في واحدة من أكثر الروايات إثارة عن كواليس الشرق الأوسط.. كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية تفاصيل صادمة حول محاولة اغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله" حسن نصر الله قبل نحو عام من العملية التي تمت في سبتمبر 2024. فبينما كانت طائرات إسرائيلية تستعد لإلقاء عشرات القنابل على مخبئه السري في الضاحية الجنوبية جاء القرار المفاجئ من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "عودوا فورًا".

الصحيفة أوضحت أن العملية لم تكن وليدة اللحظة بل بدأت خيوطها منذ عام 2022 حين شرع الموساد بالتعاون مع وحدة الاستخبارات 8200 و"رفائيل" في تطوير أجهزة تقنية بالغة الدقة.. هدفها "اصطياد" نصر الله حتى لو كان في أعماق الأرض، بل إن عملاء الموساد تمكنوا من التسلل إلى المخبأ نفسه وزرع الأجهزة داخله بعد تمويه أمني محكم استند إلى قصف جوي مكثف أربك حرس الحزب.

لكن ما بدا كأقرب لحظة لتصفية نصر الله انقلب في اللحظة الأخيرة.. نتنياهو الذي تلقى توصيات من وزير الدفاع السابق يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي بتنفيذ الاغتيال اختار العكس والسبب، وفقاً للصحيفة العبرية، مخاوف من رد إيراني صاروخي كاسح قد يجر المنطقة إلى حرب إقليمية مفتوحة وضغط أمريكي مباشر من إدارة جو بايدن حينها لتفادي انفجار شامل.

الأكثر إثارة أن نتنياهو سبق أن أوقف عملية اغتيال أخرى في نوفمبر 2023 مبرراً ذلك بالتركيز على جبهة غزة.. أما في 2024 فقد دخلت الانتخابات الأمريكية كعامل إضافي، إذ رأى رئيس الموساد أن لحظة السباق بين بايدن وترامب كانت الفرصة الذهبية لشن هجوم لن يلقى اعتراضاً أمريكياً، محذراً من أن فوز كامالا هاريس كان سيجعل مثل هذه العملية مستحيلة.

وهكذا تكشف عملية الضاحية الجنوبية حينها أن اغتيال نصر الله لم يكن مجرد عملية عسكرية بل ورقة سياسية كبرى في لعبة توازنات إقليمية ودولية بالغة التعقيد