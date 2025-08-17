"معضلة سلوت".. ليفربول بين هجوم كاسح ووسط هش (فيديو إرم)

مع إتمام صفقاته الكبرى بضم فلوريان فيرتس، هوجو إيكيتيكي، جيريمي فريمبونج، وميلوش كيركيز، بدا أن ليفربول يستعد لموسم استثنائي تحت قيادة الهولندي آرني سلوت، حتى خيل للكثيرين أن "الريدز" بصدد تشكيل فريق لا يقهر.

لكن الواقع كشف نفسه سريعًا، أوّلًا: عبر خسارة لقب الدرع الخيرية أمام كريستال بالاس، ثم من خلال افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز شاق على بورنموث (4-2) في آنفيلد.

هاتان المباراتان وضحتا ثغرة جوهرية في مشروع سلوت.. التركيز المفرط على الهجوم مقابل إهمال مراكز أخرى لا تقل أهمية. فبينما يضم الخط الأمامي أسماء مرعبة مثل محمد صلاح، كودي جاكبو، إيكيتيكي، وفيرتس، فإن خط الوسط اعتمد على كورتيس جونز ودومينيك سوبوسلاي، مع جلوس واتارو إندو وأليكسيس ماك أليستر على مقاعد البدلاء، وغياب ريان جرافنبرخ عن القائمة.

هذا الخلل يطرح تساؤلات منطقية، لماذا لم توزع ميزانية الميركاتو بشكل أفضل؟ ألم يكن الأجدى التعاقد مع ألكساندر إيزاك بدلًا من إيكيتيكي، واستخدام فارق الأموال لضم لاعب وسط على المستوى؟ فالتعويل على جرافنبرخ، رغم تألقه في الموسم الماضي، يظل مخاطرة، خصوصًا إذا تراجع مستواه أو أصيب، فيما يبقى إندو بعيدًا عن مستوى نجوم الخط الأمامي.

الصورة الحالية تشبه امتلاك أسلحة فتاكة هجوميًّا يقابلها وسط ملعب متهالك لا يرقى للطموحات. وزاد الوضع تعقيدًا فشل التعاقد مع الإسباني مارتن زوبيميندي لاعب ريال سوسييداد، الذي فضل آرسنال للعمل مع مواطنه ميكيل أرتيتا.

ورغم ذلك، لم يظهر سلوت الجدية ذاتها في البحث عن بدائل، مفضلًا تعزيز الهجوم أكثر. وحتى مع حديث الإدارة عن مشروع المستقبل وتجديد الدماء للمنافسة على المدى الطويل، يبقى الدفاع أيضًا مصدر قلق: فان دايك يقترب من نهاية مسيرته بعمر 34 عامًا، كوناتي على مشارف الانتقال إلى ريال مدريد، جو جوميز يطارده شبح الإصابات، وريس ويليامز لا يُعد رهانًا موثوقًا.

ومع ضم المدافع الإيطالي جيوفاني ليوني، والحديث عن اقتراب مارك جيهي من كريستال بالاس، يظل خط الوسط هو العقدة الأبرز، والعنصر القادر على تقويض كل ما بني إذا لم يجد ليفربول الحل المناسب في أسرع وقت.