تقترب روسيا بسرعة من مركز عسكري رئيس شرقي أوكرانيا، وتحديدًا في مدينة بوكروفسك، حيث تواصل تقدمها على الرغم من المكاسب المفاجئة التي حققتها كييف في منطقة كورسك.

ورغم أن بوكروفسك ليست مدينة كبيرة، حيث كان يعيش بها نحو 60 ألف شخص قبل الحرب، وغادرها كثيرون منذ بدء الحرب، إلا أنها تشكل مركزًا رئيسًا للجيش الأوكراني بفضل سهولة الوصول إلى كوستيانتينيفكا وهي مركز عسكري آخر.

سيرهي دوبرياك رئيس الإدارة العسكرية لمدينة بوكروفسك حث السكان هناك على الإخلاء دون تأخير.

التحذير هذا دليل على أن موسكو لم تتراجع عن هجومها على أجزاء أخرى من أوكرانيا على الرغم من التوغل الذي قامت به كييف عبر الحدود خلال الأسبوع الماضي، وهو تطور كبير بعد عامين ونصف العام من الصراع المفتوح.

القوات الروسية قريبة للغاية من بوكروفسك المركز اللوجستي والعسكري الرئيس لأوكرانيا والذي أصبح محور الهجوم الروسي في منطقة دونيتسك، والسيطرة على المدينة من شأنها أن تقرّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن من هدفه المتمثل في الاستيلاء على جميع المناطق في شرق أوكرانيا.