"بائع البطاطا" يثير جدلًا في مصر.. ما قصة "عم عادل"؟

في قلب حي الدقي في العاصمة المصرية القاهرة.. مشهد قصير أثار الجدل على مواقع التواصل.. موظف حكومي يوجه ضربة لرجل مسن يقف على عربته، في محاولة منه لمصادرة العربة.

"عم عادل"، بائع البطاطا، لم يكن مجرد مخالفة.. كان وجهًا للناس البسطاء الذين يكافحون يوميًا لكسب لقمة العيش.

الفيديو أثار غضب المصريين، وأجبر رئاسة الحي على التحرك سريعًا.. إيقاف الموظف وإحالته للتحقيق، وإعادة العربة، وضمان مكان آمن للبيع.

محافظة الجيزة أكدت أن التوجيهات صدرت بالتصدي بحزم لأي محاولة من جانب الجهات التنفيذية وممثليها "الموظفين" بالتعامل مع المواطنين بشكل يقلل من كرامتهم، خاصة الفقراء الباحثين عن فرصة لكسب المال بطريق حلال مثل البيع.