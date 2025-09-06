طبيب يشعل الجدل.. هل سبّب لقاح كورونا سرطان الملك تشارلز وكيت؟

عاد الحديث عن لقاحات كورونا مجدداً… وهذه المرة، وصل إلى العائلة المالكة البريطانية.

الدكتور أسيم مالهوترا، مستشار طبي بارز وناشط في حركة مناهضة اللقاح، زعم أن إصابة الملك تشارلز وكيت ميدلتون بالسرطان… قد تكون ناتجة عن لقاحات mRNA المضادة لكوفيد-19.

تصريح صادم، استند فيه إلى دراسات مثيرة للجدل، رفضها المجتمع العلمي، وأكدت مؤسسات طبية كبرى، مثل CDC وFDA والمعهد الوطني للسرطان، أنه لا يوجد أي دليل على أن اللقاحات تُسبب السرطان.

لكن مالهوترا، الذي يرتبط بعلاقات مع روبرت كينيدي جونيور، ومؤيدين لترامب، يصرّ على أن "اللقاح خطير"، ويستعد لعرض وجهة نظره في مؤتمر سياسي بارز ببريطانيا.

في المقابل، لم يصدر أي تأكيد أو نفي من القصر الملكي… لكن القصة وحدها كفيلة بإشعال الرأي العام.

رغم كل الجدل، تبقى الحقيقة غائبة بين اتهامات غير مؤكدة، ودراسات مرفوضة علميًا.

المؤكد حتى الآن: لا دليل قاطعا على علاقة اللقاح بالسرطان…