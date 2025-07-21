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فيديو مُولد بالذكاء الاصطناعي يُظهر أوباما "معتقلاً"
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سجين بالبدلة البرتقالية.. هكذا صوّر ترامب سقوط أوباما في فيديو مفبرك

غدير غفررشا اللبان
غدير غفر,
رشا اللبان
21 يوليو 2025، 8:13 م

بين الواقع والخيال السياسي.. فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متابعيه بفيديو مُولَّد بالذكاء الاصطناعي يُظهر الرئيس السابق باراك أوباما "معتقلاً" ومقيدًا بزي السجناء البرتقالي، مرفقًا بأنغام نشيد حملة ترامب الانتخابية.

الفيديو الذي ظهر على منصة "تروث سوشيال" كان يحمل شعار تيك توك ويبدأ بمقاطع لديمقراطيين يؤكدون أن "لا أحد فوق القانون" قبل أن يتحول إلى مشهد ساخر يتضمن ميم "بيبي الضفدع" بزي مهرج  وهو رمز استُخدم سابقاً من قبل اليمين المتطرف.

المشهد المفبرك يُظهر عناصر من FBI يُلقون القبض على أوباما داخل المكتب البيضاوي، في محاكاة خيالية تزامنت مع تهديد مديرة الاستخبارات تولسي غابارد بمقاضاة مسؤولي إدارة أوباما بتهمة "الخيانة" على خلفية مزاعم بتلفيق معلومات استخباراتية عام 2016 ضد ترامب.. ويبدو أن الفيديو أثار موجة تفاعل واسعة على مواقع التواصل وسط انقسام سياسي حاد في الأوساط الأمريكية.

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