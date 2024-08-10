

تحذير يعد الأول من نوعه.. الأرصاد الجوية في اليابان تتوقع حدوث زلزال في البلاد الأمر الذي أثار الرعب والهلع بين السكان.، كما أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ألغى رحلة مقررة له إلى آسيا الوسطى وذلك لقيادة استجابة الحكومة للزلزال الضخم المحتمل قبالة الساحل الجنوبي للبلاد.

وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أصدرت بياناً يحذر من زلزال كبير محتمل في المستقبل ناجم عن حوض نانكاي تحت الماء بعد زلزال بقوة 7.1 درجة ضرب قبالة الساحل الشرقي لجزيرة كيوشو في وقت سابق، وكان الحوض الذي يمتد على طول ساحل اليابان على المحيط الهادئ مصدرًا للزلازل المدمرة السابقة.

خبراء الزلازل عقدوا اجتماعا طارئا بعد الزلزال الذي وقع تحت الماء لتحليل ما إذا كان الزلزال قد أثر في الحوض القريب وإعادة تقييم خطر وقوع زلزال كبير، وحثوا الناس على الالتزام بمستويات عالية من الحذر لمدة أسبوع تقريبا.

التحذير الأول هذا أثار قلقًا عامًا، ودفع مكاتب الحكومة المحلية ومشغلي السكك الحديدية وغيرها من الوكالات إلى البدء في تقديم تدابير احترازية، في الوقت الذي حضت فيه السلطات اليابانية المواطنين على عدم التهافت على شراء وتخزين السلع الأساسية والضروريات اليومية.