فاجأ ترامب.. ألبوم صور من طفولته يشعل مواقع التواصل (فيديو إرم)

لا شك أن الرئيس دونالد ترامب معجب بنفسه، وقد جاء نشره الأخير لفيديو نادر يوثّق محطات حياته تأكيدًا جديدًا على هذا الإعجاب.

الفيديو، الذي تداوله عبر منصته "تروث سوشال"، يعرض لقطات من طفولته ونشأته في نيويورك، مرورًا بتعليمه الجامعي، ووصولًا إلى نجاحه في مجال العقارات، ثم دخوله عالم السياسة. كما يتضمن مشاهد من حياته العائلية وزيجاته الثلاث وأبنائه.

أرفق ترامب الفيديو بتعليق قال فيه: "هذا أمر لا يُصدّق.. من فعل ذلك؟"، في محاولة لإظهار الدهشة والإعجاب. وتأتي هذه المبادرة في سياق اعتماده المستمر على الإعلام الرقمي كوسيلة لبناء صورته الذاتية وتعزيز ارتباطه بجمهوره.

ويبدو أن هذا النشر لم يكن عفويًا، بل خطوة محسوبة تعكس إصراره على ترسيخ صورته كبطل لقصة نجاح استثنائية صنعها بنفسه.