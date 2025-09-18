logo
راعي لبناني
فيديو

"قربي لأقدحك عصاية".. راعٍ لبناني يتحدى مسيرة إسرائيلية بروح الدعابة

إرم نيوز
إرم نيوز

 

أثارت حادثة وقعت ببلدة السكسكية في الجنوب اللبناني إعجاب رواد مواقع التواصل، بعدما تحدى راعي أغنام لبناني مسيرة إسرائيلية بروح الدعابة في مشهد لافت. 

أخبار ذات علاقة

إسرائيل تصعد في جنوب لبنان

الأعنف منذ "هدنة نوفمبر".. ماذا استهدفت إسرائيل في الجنوب اللبناني؟

 

وقد خاطب الراعي المسيرة قائلا: "حسبتك سرب نحل، قربي قليلا لأحصل على مروحة وهواء بارد منك  في الجو الحار"، قبل أن يضيف ممازحا: "قربي والله لأقدحك عصاية وأطيرك بالهوا".

أخبار ذات علاقة

عناصر من اليونيفيل مع جنود وضباط الجيش اللبناني

التصعيد في الجنوب اللبناني يشل تحركات "يونيفيل"

 

وأكمل الراعي حديثه مع المسيرة موثقا ذلك بكاميرا هاتفه طالبا من محركها بعض الماء بدل التصوير، في مشهد جسد جانبا من حياة اللبنانيين في قرى الجنوب، حيث المسيرات الإسرائيلية ترافقهم يوميا، وقد اعتادوا مشاهدتها وأصواتها بشكل دوري. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC