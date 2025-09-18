"قربي لأقدحك عصاية".. راعٍ لبناني يتحدى مسيرة إسرائيلية بروح الدعابة

أثارت حادثة وقعت ببلدة السكسكية في الجنوب اللبناني إعجاب رواد مواقع التواصل، بعدما تحدى راعي أغنام لبناني مسيرة إسرائيلية بروح الدعابة في مشهد لافت.

وقد خاطب الراعي المسيرة قائلا: "حسبتك سرب نحل، قربي قليلا لأحصل على مروحة وهواء بارد منك في الجو الحار"، قبل أن يضيف ممازحا: "قربي والله لأقدحك عصاية وأطيرك بالهوا".

وأكمل الراعي حديثه مع المسيرة موثقا ذلك بكاميرا هاتفه طالبا من محركها بعض الماء بدل التصوير، في مشهد جسد جانبا من حياة اللبنانيين في قرى الجنوب، حيث المسيرات الإسرائيلية ترافقهم يوميا، وقد اعتادوا مشاهدتها وأصواتها بشكل دوري.