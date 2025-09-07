logo
بحضور الرئيس السوري.. السيدة الأولى تخطف الأنظار في حفل تخرجها
عقيلة الشرع "تخطف الأنظار" في حفل تخرجها بإدلب (فيديو إرم)

باسل الدوس
07 سبتمبر 2025، 12:29 م

شهدت جامعة إدلب حفل تخرج دفعة جديدة من طلابها أطلق عليها اسم "النصر والتحرير"، وذلك بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من الشخصيات الرسمية.

وقد تميز الحفل بظهور عقيلة الرئيس، لطيفة الدروبي، بين الخريجين بعد حصولها على شهادة التخرج من كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وفقًا لما أكده مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام، علي الرفاعي.

وألقت الدروبي كلمة قصيرة تعد الأولى لها في فعالية عامة. وقد حظي الحفل باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثار ظهورها تفاعلات واسعة بين المتابعين.

ويشار إلى أن العدد الكلي للخريجين في جامعة إدلب لهذا العام بلغ 2029 طالبًا وطالبة من مختلف الكليات.

