"خذل غزة".. هاريس تفضح بايدن في كتابها الجديد (فيديو إرم)

أثارت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس جدلًا في أوساط الحزب الديمقراطي بعد نشر كتابها الجديد 107 أيام، الذي انتقدت فيه الرئيس السابق جو بايدن بسبب موقفه "غير الكافي" تجاه معاناة المدنيين الفلسطينيين في غزة.

ووصفت هاريس تصرفات بايدن بأنها أظهرت تضامنًا كبيرًا مع أوكرانيا، بينما تجاهلت مأساة غزة، معتبرة أن هذا يضعف الموقف الأخلاقي للولايات المتحدة على الساحة الدولية.

وقالت هاريس وفقًا لموقع أكسيوس "توسلتُ إلى جو، عندما تحدث علنًا عن هذه القضية، أن يظهر التعاطف ذاته الذي أبداه تجاه معاناة الأوكرانيين تجاه المدنيين الأبرياء في غزة، لكنه لم يستطع فعل ذلك"، مضيفة أن تصريحات بايدن حول الفلسطينيين جاءت ضعيفة ومصطنعة مقارنة بالحماسة التي أبداها في دعمه لإسرائيل.

ورغم دعمها لحق إسرائيل في الرد على فظائع السابع من أكتوبر، أشارت هاريس إلى أن شراسة رد نتنياهو وعدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى عدم إعطاء الأولوية لحياة الرهائن، أضعف الموقف الأخلاقي لإسرائيل داخليًّا ودوليًّا، كما أكدت أن هذه المواقف أثارت معارضة غاضبة داخل إسرائيل نفسها.

وأشارت هاريس في كتابها إلى رد الفعل "المرير" الذي تلقاه الحزب الديمقراطي بعد عدم منح "المتحدث باسم الفلسطينيين فرصة للتحدث"، لكنها في الوقت نفسه انتقدت بعض المتظاهرين المؤيدين لفلسطين الذين عرقلوا تجمعات حملتها الانتخابية، مؤكدة أن هذه الضغوط أثرت في نتائج الانتخابات المحتملة.

ويشير الكتاب إلى أن موقف الحزب الديمقراطي من حرب إسرائيل ضد غزة تسبب بأزمة داخلية، حيث أظهر استطلاع للرأي قبل الانتخابات أن عدد الناخبين العرب الأمريكيين الذين يميلون للتصويت لصالح الجمهوريين يفوق عدد مناصري هاريس والديمقراطيين؛ ما يعكس تداعيات سياسية كبيرة على الحزب في ضوء المواقف المزدوجة تجاه النزاعات الدولية.