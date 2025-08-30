الهدف طريق دونيتسك-زابوريجيا.. معارك حامية جنوبي مقاطعة دنيبرو الأوكرانية

مع اقترابها من السيطرة على المناطق الوسطى من مقاطعة دونيتسك، بدأت القوات الروسية بتوجيه مدافعها وآلياتها نحو جنوبي مقاطعة دنيبرو، الحدودية مع مقاطعة دونيتسك في شرقي أوكرانيا، وغاية القوات الروسية السيطرة على الطريق الاستراتيجي الذي يربط ولايات (دونيتسك – جنوبي دنيبرو – زابوريجيا).

وبعد أن سيطرت على هذا الطريق ضمن أراضي مقاطعة دونيتسك بدأت الآن معاركها من أجل السيطرة على الجزء من هذا الطريق الذي يمر بجنوبي مقاطعة دونيتسك، بالتزامن مع الهجمات التي تجري في مقاطعة زابوريجيا.

وبعد هجمات متواصلة تمكنت القوات الروسية من بدء توغلها في دنيبرو وسيطرت على عدة بلدات وبدأت تقترب من تهديد أكبر مدينة في جنوبي دنيبرو ألا وهي مدينة فليكا مخاليفكا.

ولوقف هذه الهجمات حشدت القوات الأوكرانية قوات إضافية بالقرب من بلدة سوسنفكا، ومن أجل منع هذا الهجوم الأوكراني المتوقع قامت القوات الروسية بضربات استباقية وقصف هذه التحشدات الأوكرانية.

وتستعد القوات الروسية الآن لعبور نهر فوفتشا من أجل السيطرة على الغابة التي تقع إلى الشرق من مدينة نوفا مخاليفكا التي قد تشهد أكبر معارك جنوبي دنيبرو، والتي ستقرب القوات الروسية من السيطرة على طريق دونيتسك-زابوريجيا وهذا ما يقربها في الوقت نفسه من السيطرة على شمالي مقاطعة زابوريجيا.